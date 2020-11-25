Salihli Belediyesi muhtarlık binalarını ilaçladı

Salihli Belediyesi, ilçe genelinde yeni tip korona virüse karşı mesai gözetmeksizin mücadelesini sürdürürken muhtarlık hizmet binalarını da dezenfekte ederek ilaçladı.

Salihli Belediyesi Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarlıklarında yapılan çalışma ile hizmet binaları titizlikle dezenfekte edilerek Kovid-19 salgınına karşı ilaçlandı.

Korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alarak ilaçlama çalışmalarının resmi ve kamusal alanlar ile toplu yaşam alanlarında belediye ekipleri tarafından mesai gözetmeden yürütüldüğünü belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak ilçe merkezi ile mahallelerimizde salgına karşı halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Belediyemiz öncülüğünde kırsal mahallelerimizde de muhtarlarımız işbirliğinde ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz, çalışmalar kapsamında şehir merkezinde bulunan muhtarlık binalarını da ilaçlayarak dezenfekte etti” dedi. Son günlerde artan vakalar nedeniyle vatandaşları uyaran Başkan Kayda, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına mutlaka uyulması çağrısında bulundu.

