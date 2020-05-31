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Salihli Belediyesi sosyal tesisleri hizmete hazır

MANİSA HABERLERİ  | 31.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 16 Mart’ta faaliyetlerine geçici olarak ara verilen kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi bazı işyerleri sosyal hayatın normalleşmesi sürecinde 1 Haziran 2020 tarihinde gerekli önlemleri alarak faaliyetine başlayacak.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 16 Mart’ta faaliyetlerine geçici olarak ara verilen kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi bazı işyerleri sosyal hayatın normalleşmesi sürecinde 1 Haziran 2020 tarihinde gerekli önlemleri alarak faaliyetine başlayacak. Bu kapsamda Salihli Belediyesi’ne ait Gümüş Kafeterya Sosyal Tesislerinde de açılış için yoğun bir çalışma başladı.
Açılış için temizlik, ilaçlama, dezenfekte çalışmalarının başladığını dile getiren Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Korona virüs salgınından vatandaşlarımızın korunması salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devletimizin aldığı koruyucu önlemler kapsamında bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici bir süre ara verilmiş, bazı iş yerlerinin çalışmaları kısıtlanmıştı. Sağlık çalışanlarının ve tüm görevlilerin olağanüstü çalışmaları neticesinde gelinen noktada hükümetimizin aldığı yeni kararlar doğrultusunda sosyal hayatın normalleşmesi sürecine girilmiş bulunulmaktadır. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren sosyal hayatla ilgili bir takım kararlar alınmıştır. Bu kararlar kapsamında faaliyete başlayacak kafeterya vb iş yerleri arasında Belediyemize ait Gümüş Kafeterya da bulunmaktadır. Ekiplerimiz, kafeterya hizmetlerinin halkımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güzel şekilde verilmesi için gerekli temizlik, ilaçlama, dezenfekte çalışmalarına başlamıştır. Sosyal tesisimizden halkımızın belirlenen saatler ve kurallar çerçevesinde gönül rahatlığı ile hizmet alabilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Pandemi sürecinde iş yerleri kapanan ve çalışmaları kısıtlanan esnafımıza yeni süreçte bereketli bol kazançlar diliyorum, halkımızın da maske, sosyal mesafe gibi alınan kararlara uymasını diliyorum” dedi.

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