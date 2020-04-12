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Salihli Belediyesi vatandaşının hizmetinde

MANİSA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini de kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilçedeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alarak sahada çalışmalar gerçekleştirdi.Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Belediye Vefa Sosyal Destek Ekipleri işbirliğinde özellikle kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları karşılandı.

Salihli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini de kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte ilçedeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alarak sahada çalışmalar gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Belediye Vefa Sosyal Destek Ekipleri işbirliğinde özellikle kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ekmek ve ilaç ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın temel ihtiyaçları arasında bulunan ekmek ve unlu mamullerin üretiminin yapıldığı fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri temizlik ve hijyen denetimleri yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma yasağının olduğu bu günlerde yiyecek ihtiyaçları kısıtlanan can dostları da unutmayan Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Tarım Orman Bakanlığı 4. Bölge Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde şehrin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarına mama bırakıldı.
Salihli Belediyesi’nin tüm birimleriyle korona virüs salgınını önlemek için mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Alınan tüm önlemlere hep birlikte uymalıyız. İnşallah en kısa zamanda bu salgından kurtuluruz. Biz, sizin için çalışıyoruz. Sizler de sağlığınız için evde kalın. Her şey Salihlimiz için” dedi.

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