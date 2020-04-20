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Salihli Belediyesinden çiftçilere tarımsal sulama desteği

MANİSA HABERLERİ  | 20.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Şehir merkezi ile mahallelerde yeni tip korona virüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerde de çalışmalar gerçekleştirerek yaz mevsimi öncesinde çiftçilere tarımsal sulama desteğinde bulundu.Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Çelikli Mahallesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için doğal kaynak suyunu 1 kilometrelik boru hattı döşeyerek mahalle çevresinde bulunan havuzlara taşıdı.

Şehir merkezi ile mahallelerde yeni tip korona virüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Salihli Belediyesi, kırsal mahallelerde de çalışmalar gerçekleştirerek yaz mevsimi öncesinde çiftçilere tarımsal sulama desteğinde bulundu.
Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Çelikli Mahallesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için doğal kaynak suyunu 1 kilometrelik boru hattı döşeyerek mahalle çevresinde bulunan havuzlara taşıdı. Ekipler, mahalle bağlantı yollarında iş makineleriyle yol açma ve düzenleme çalışmaları yaparak vatandaşların hizmetine sundu.
Salihli Belediyesinin tüm birimleriyle ilçe genelinde salgına karşı mücadele ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu çalışmaların yanında kırsal mahallelere belediye hizmetlerini götürerek tarımla uğraşan üreticilere destek olduklarını söyledi.

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