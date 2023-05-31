Salihli Belediyesi’nin ücretsiz yaz spor kursları 6 branşta açılıyor

Salihlili çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına projeler geliştiren Salihli Belediyesi, yaz spor kursları ile yaz tatilinde öğrencileri sporla buluşturuyor. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından altı branşta açılacak olan ve temel eğitimin verileceği yaz spor kurslarına kayıtlar 1 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Futbol (2010-2016 doğumlular), voleybol (2009-2014 doğumlular), judo (2013-2018 doğumlular), karate (2005-2018 doğumlular), cimnastik (2016-2018 doğumlular) ile zumba-fitness ve pilates (2010-2015 doğumlular) dallarında 4 Temmuz Salı günü açılacak olan yaz spor kurslarına kayıtların, 1-16 Haziran tarihlerinde hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağı açıklandı. Yaz spor kurslarının 4 Temmuz Salı günü başlayıp, 8 Eylül Cuma günü sona ereceği öğrenildi.

Yaz spor kurslarında deneyimli ve uzman eğitmenler yönetiminde öğrencilerin spor eğitimi alacaklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin, spora başlamalarını ve tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla belediyemiz tarafından düzenlenen yaz spor kursları sayesinde, çocuklarımızın sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamayı, çeşitli spor dallarını onlara tanıtarak sevdirmeyi ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir ortamda yaz tatilinin keyfini sürmelerini istiyoruz. Amacımız, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırırken, onları kötü alışkanlıklardan korumak ve topluma örnek bireyler olarak kazandırmaktır” dedi.

