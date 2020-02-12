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Salihli Belediyespor, 5 haftada 4 sıra yükseldi

MANİSA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 17. haftasını 4-3’lük Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyetiyle kapatan Salihli Belediyespor puanını 25’ye çıkararak 5 haftada 4 sıra yükselip, 6. sıraya yerleşti.
BAL 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, son 5 haftada elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren ekip oldu. Yarkın’ın öğrencileri Aliağa Futbol A.Ş., Sandıklıspor, Gönen Belediyespor ve Ayvalıkgücünü yenerken, Bolvadin Belediyespor ile berabere kalıp, son 5 haftada 13 puan toplayıp puanını 25’e çıkartırken, sıralamada da 4 sıra birden yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, 17. hafta sonunda 25 puanla 6. sırada yer alıyor.
Lider Bergama Belediyespor maçı hazırlıklarına başladıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, geride kalan haftalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bergama maçı seyircisiz
Öte yandan Salihli Belediyespor, ligin 18. haftasında pazar günü deplasmanda grup lideri Bergama Belediyespor’un konuğu olacak. Bergama 14 Eylül Stadı’nda oynanacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak. Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Ligin 16. haftasında oynanan Bergama Belediyespor-Sandıklıspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle Bergama Belediyespor’a seyircisiz oynama cezası vermişti.

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