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Salihli Belediyespor, Ferudun Yarkın ile yeniden anlaştı

MANİSA HABERLERİ  | 31.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Manisa’yı temsil eden ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Ferudun Yarkın ile yeniden anlaştı.Salihli Belediyespor’da teknik direktör Ferudun Yarkın düzenlenen imza töreni ile resmi sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Manisa’yı temsil eden ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Ferudun Yarkın ile yeniden anlaştı.
Salihli Belediyespor’da teknik direktör Ferudun Yarkın düzenlenen imza töreni ile resmi sözleşmeye imza attı. Belediye başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Yarkın, “Yeni sezon için şimdiden çalışmalara başladık. Hedefimiz 3. Lig, hep birlikte kenetlenerek başaracağız. Bizlere güvenen başta Belediye Başkanımız Zeki Kayda ve belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.
Bölgesel Amatör Lig’de mücadeleye teknik direktör Ferudun Yarkın ile devam edeceklerini belirten Başkan Kayda ise yeni sezonda Salihli Belediyespor’a ve teknik heyete başarılar diledi. Başkan Kayda, “Herkesin özlediği yeşil-beyaz Salihlispor efsanesini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Salihli Belediyespor’da Serkan Sözer başkanlığında yeni yönetim kurulu göreve başladı. Futbol takımımızın başında yine tecrübeli teknik direktör Ferudun Yarkın olacak. Yeni sezonda, özlenen Salihlispor efsanesini tüm taraftarlarımıza izlettireceğiz. Yeni sezonda, Belediyespor’umuza, teknik heyetimize ve yönetimdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Birlikte başaracağız” dedi.

Ferudun Yarkın kimdir?
25 Şubat 1963 Manisa doğumlu olup Salihli’de yaşayan Ferudun Yarkın, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunudur. 1991 yılından bu yana Salihlispor, Kuşadasıspor, Salihli Belediyespor, Somaspor, Kocaçeşmespor, Akhisar Belediyespor, Denizlispor, Kuşadası Spor gibi takımları çalıştıran Yarkın, 1.Lig’de Denizlispor, Spor Toto 2.Lig’de ise Şekerspor ve Şanlıurfaspor’da görev yaptı.
İmza törenine, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, teknik direktör Ferudun Yarkın ve Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz katıldı.

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