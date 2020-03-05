YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

MANİSA HABERLERİ  | 05.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği BAL’da sezon sonunda 29 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu sezon ise geride kalan 20 haftada 31 puana ulaştı.Geçen sezon 3.

Salihli Belediyespor kendini aştı

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği BAL’da sezon sonunda 29 puan toplayan Salihli Belediyespor, bu sezon ise geride kalan 20 haftada 31 puana ulaştı.
Geçen sezon 3. Lig parolası ile yola çıkan ancak, 24 haftada 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile sezon sonunda 29 puan toplayan Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon ise mücadele ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta elde ettiği başarılı sonuçlarla taraftarların gönlünde taht kurdu.
Bu sezon Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde çıktığı 20 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde ederek 31 puan toplayan Salihli Belediyespor, ligin bitimine 6 hafta olmasına rağmen, geçen sezon topladığı puan sayısını aştı.
Geride kalan 6 haftada puan yada puanlar elde etmek istediklerini belirten Teknik Direktör Yarkın, Salihli Belediyespor olarak hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu belirtti.
Yeşil-Beyazlı ekip Yunusemre Belediyespor, Sökespor ve Bornova Yeşilovaspor’u kendi sahasında konuk ederken, deplasmanda ise Aydın Yıldızspor, Bigadiç Belediyespor ve Aliağa Futbol AŞ.’nin konuğu olacak.

Salihli Belediyespor kendini aştı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Manisa Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:30
Öğle
13:27
İkindi
16:40
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

Sarıgöl’e ’Sigara Bırakma Polikliniği’ müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.