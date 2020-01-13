YURTHABER
  4. Salihli Belediyespor’dan galibiyetli prova

Salihli Belediyespor’dan galibiyetli prova

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

BAL 8.

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, hazırlık maçında İzmirspor’u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ikinci devre arasındaki hazırlık maçında BAL 10. Grup ekiplerinden İzmirspor ile karşılaştı. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.
Salihli Belediyespor’un yeni transferleri Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz’ın da forma giydiği maçta golleri Feyyaz (2), Bartu ve Eren atarken, İzmirspor’un tek golünü ise penaltıdan Çağlayan attı. Ayrıca hazırlık maçında İzmirspor, 1 penaltı atışından faydalanamadı.
Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, “Bu gibi maçlarda bizim için skor önemli değil, bizim için önemli olan ortaya konan futboldur. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Uyum sorununu tam olarak aştığımız zaman çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi. Pazar günü başlayacak olan ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Sandıklıspor’un konuğu olacaklarını vurgu yapan Yarkın “Rakibimizi yenerek iyi bir başlangıç yapıp, daha sonraki maçlarda da başarılı sonuçlara imza atma hedefindeyiz.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Manisa’nın ilk Gençlik Çalıştayı tamamlandıManisa’nın ilk Gençlik Çalıştayı tamamlandı
Sarıgöl’de bağların budanmasına başlandıSarıgöl’de bağların budanmasına başlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ege Eczanesi
Akhisar
Gülin Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisa’da lüks otomobil sahibini buldu

Manisa’da lüks otomobil sahibini buldu

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Selendi’de traktör devrildi: 1 ölü

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.