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Salihli gar projesi görüşüldü

MANİSA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki istasyon bölgesinde Salihli Belediyesi tarafından yapılacak olan düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirdi.Manisa’nın Salihli ilçesinde istasyon bölgesinde yapılması planlanan düzenleme çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçedeki istasyon bölgesinde Salihli Belediyesi tarafından yapılacak olan düzenleme çalışmalarıyla ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Manisa’nın Salihli ilçesinde istasyon bölgesinde yapılması planlanan düzenleme çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda gar çevresinin düzenlenmesi ve istasyon bölgesinde yapılacak kültürel-sosyal donatı alanlarıyla ilgili hazırlanan proje hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ankara temasları kapsamında bu hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek konu hakkında bilgiler verdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ziyareti sonrasında TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden Emlak Müdürü Ünal Vural ve 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu ziyaretime geldi. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü heyeti ile Salihli Belediyesinin istasyon bölgesinde yapacağı çevre düzenleme çalışmaları ve ekibimin hazırladığı projelerle ilgili ön görüşmeler yaptık. İstasyon bölgesinin atıl ve kötü görünümünden kurtulması için hazırladığımız projede, kültürel-sosyal donatı alanları, lokomotif müze ve çevre düzenlemesi yer alıyor. Salihli’mize değer katmak için çalışıyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk-İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Arkeolog Altan Türe ile daire müdürleri katıldı.

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