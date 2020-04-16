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Salihli Gençlik Merkezi siperli maske üretiyor

MANİSA HABERLERİ  | 16.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi çalışanları, antrenörleri ile gençlik liderleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskeleri merkezde üretiyor.Covid-19 salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskelerin üretimine başlayan Salihli Gençlik Merkezi çalışanları, merkezi adeta atölyeye dönüştürdü.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi çalışanları, antrenörleri ile gençlik liderleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskeleri merkezde üretiyor.
Covid-19 salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskelerin üretimine başlayan Salihli Gençlik Merkezi çalışanları, merkezi adeta atölyeye dönüştürdü. Gençlik Merkezi çalışanları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz’ın da katkılarıyla siperli maske üretimine büyük bir hızla devam ediyor.
Ürettikleri maskeleri Salihli ve Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Salihli Belediyesi, Salihli ve Köprübaşı Nüfus Müdürlüğü, PTT, Denetimli Serbestlik, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezleri, özel hastaneler ile bankalar ile birçok kurum ve kuruluşa dağıttıklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihli’de korona virüsle mücadelede üzerilerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
Şuana kadar yaklaşık 3 binin üzerinde siperli maske ürettiklerini vurgulayan Ayaz, “Gençlik Merkezi çalışanları ile gönüllü gençlerimiz bu mücadelede bizde varız diyerek duyarlılık gösterdi. Salihli’de korona virüs salgınına karşı adeta gönüllü bir seferberlik oluşturan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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