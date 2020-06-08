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Salihli hayvan pazarı açılıyor, el ele tutuşarak pazarlık yasak

MANİSA HABERLERİ  | 08.06.2020 12:51 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını ile (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Manisa’nın Salihli ilçesindeki belediyeye ait Canlı Hayvan Pazarı, 9 Haziran Salı günü(yarın) yeniden açılıyor.

Salihli hayvan pazarı açılıyor, el ele tutuşarak pazarlık yasak

Yeni tip korona virüs salgını ile (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan Manisa’nın Salihli ilçesindeki belediyeye ait Canlı Hayvan Pazarı, 9 Haziran Salı günü(yarın) yeniden açılıyor. Hayvan pazarındaki alışverişlerde el ele tutuşup, tokalaşarak pazarlık yapmak yasaklandı.
Bölgenin en önemli canlı hayvan pazarı olma özelliği taşıyan Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunu’nun 19.03.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı karar gereği geçici olarak kapatılmıştı. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Hayvan Pazarının gerekli önlemlerin alınarak yeniden açılmasına karar verildi. 9 Haziran Salı günü (yarın) açılacak olan Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda alışverişlerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacağı bildirildi.
Canlı Hayvan Pazarı’nda girişlerde tüm araçlar dezenfekte edilirken, vatandaşların da vücut ısıları ölçülecek. Pazara maskesiz kimse alınmayacak ve pazarın belli noktalarında el dezenfektanları yer alacak. Pazar içerisinde denetlemeler yapılarak uyarılarda bulunulurken, alışverişlerde ise toklaşarak pazarlık yapılmayacak.
Öte yandan belirtilen tedbir ve kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Salihli hayvan pazarı açılıyor, el ele tutuşarak pazarlık yasak

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