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Salihli kırsalı çamurdan kurtarılıyor

20.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Salihli Belediyesi’nin başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde yollar parke taşı döşenip çamurdan kurtarılıyor.Salihli Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor.

Salihli Belediyesi’nin başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde yollar parke taşı döşenip çamurdan kurtarılıyor.
Salihli Belediyesi kırsal mahallelere hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın talimatlarıyla kırsal mahallelerde köy içi yolları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Birimi ekipleri, mahalle içi yollara parke taşı döşenirken, kış şartlarında bozulan arazi yolları ise yenileniyor.
Kırsal mahallelere de hizmetin en iyisini götürmeye özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Kayda, ekipler tarafından mahalle içi yollara parke taşı döşeyip, çamurdan kurtarıldığını söyledi. Başkan Kayda, kış şartlarında bozulan arazi yollarının da ekipler tarafından yenilendiğini belirtti. Kırsaldaki vatandaşlara hizmet etmek ve sıkıntılarını gidermek adına çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Kayda, mahallelerde kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra çok amaçlı etkinlik alanı yapım çalışmalarına da hız verildiğini söyledi.
Kırsal mahalle sakinleri de yapılan çalışmalarla çamurlu yollardan kurtulduklarını dile getirerek, Başkan Kayda ve ekiplere teşekkür etti.

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