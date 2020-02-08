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Salihli OSB’ye yeni yatırımcı

MANİSA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine doğalgazın gelmesiyle birlikte Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılar için cazibe merkezine dönüşürken, yeni yatırımcılarla 15 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan fabrikada 150 kişiye istihdam sağlanacak.Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, bölgenin parlayan yıldızı olan OSB’ye yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek Ergsan Döküm Makina Otomotiv firmasının da yatırım için Salihli OSB’yi tercih ettiğini açıkladı.

Manisa’nın Salihli ilçesine doğalgazın gelmesiyle birlikte Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılar için cazibe merkezine dönüşürken, yeni yatırımcılarla 15 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan fabrikada 150 kişiye istihdam sağlanacak.
Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, bölgenin parlayan yıldızı olan OSB’ye yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekerek Ergsan Döküm Makina Otomotiv firmasının da yatırım için Salihli OSB’yi tercih ettiğini açıkladı. Başkan Kayda, 15 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan fabrikada 150 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen törende, Salihli OSB 2. Etaptan 15 dönüm sanayi parseli için başvuru talebinde bulunan firma yetkilisi Olgar Erdoğanlar ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. İmza töreni sonrasında kendilerine her konuda yardımcı olan Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür eden Erdoğanlar, “Salihli OSB’de 15 dönüm arazi üzerinde kuracağımız fabrikada 150 kişilik istihdamla alüminyum döküm otomotiv ve makina parça üretimi yapacağız. Firma olarak gelişen ve büyüyen Salihli OSB’yi tercih ettik. Şirketimize ve Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.
Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu’nun da katıldığı imza töreninde konuşan Başkan Kayda, “Öncelikle imzaladığımız sözleşme yatırımcımıza, Ergsan firmasına ve Salihli’mize hayırlı olsun. Almanya’nın büyük otomobil markası Volkswagen’in Manisa’da kuracağı fabrikanın etkisiyle otomotiv yan sanayi firmaları da Salihli OSB’yi tercih ediyor. Otomotiv sektörünün de üretim için Salihli’mizde kuracağı fabrika sayesinde yeni iş kapıları açılacak. Hem Belediye Başkanı hem de OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak yatırımcılarımızı Salihli’mize davet ediyorum” diye konuştu.

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Eren Eczanesi
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