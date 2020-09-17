YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri standart dışı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri standart dışı egzozu bulunan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro ekipleri, kullanımı her geçen gün artarak devam eden elektrikli bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. İlçenin muhtelif yerlerinde yapılan denetimlerde polis ekipleri, motosikletleri tek tek durdurup inceledi. Kask takmayan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız, standart dışı egzoz bulunan ve çevreye rahatsızlık veren, trafiği tehlikeye düşüren motosikletlere el konuldu. Denetimlerde trafikten men edilen motosikletler ise otoparka çekildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, ilçede meydana gelen ekobis ve motosiklet kazalarını en aza indirmek, standart egzozların önüne geçmek ve küçük yaştaki ekobis sürücülerine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Salihli polisinden gürültü motosikletlere denetim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Manisa Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:10
İkindi
16:39
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Buse Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.