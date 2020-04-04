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Salihli TSO’dan sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteği

MANİSA HABERLERİ  | 04.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Salihli Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli Devlet Hastanesi’ne koruyucu tulum desteğinde bulundu.Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Salihli Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan koruyucu tulumları temin ettiklerini kaydetti.

Salihli Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Salihli Devlet Hastanesi’ne koruyucu tulum desteğinde bulundu.
Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Salihli Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan koruyucu tulumları temin ettiklerini kaydetti. Aksoy, “Salihli Devlet Hastanesi Başhekimimiz Operatör Doktor Gökhan Gürsoy’a, tüm sağlık çalışanlarına ve personele şükranlarımızı ilettik. Başhekimimiz, korona virüsle mücadele kapsamında hastanemizin koruyucu tulum talebi olduğunu iletti. Salihli Ticaret Borsası olarak talep edilen bu tulumları temin ederek hastanemize teslim ettik” dedi.
Sağlık çalışanlarına çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür eden Aksoy, “Biz her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.
Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gürsoy, Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

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