Salihli zabıtasından gıda denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınlarındaki denetimlerin ardından bu kez de ilçe merkezinde gıda üretimi ve satışı yapan lokanta ve pastahaneler ile kahvehaneleri denetledi. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde iş yerlerinin temizlik şartları, iş yeri ve çalışma ruhsatları, gıda ürünlerinin muhafaza edildiği dolapların temizliği ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti. Şehir merkezindeki kahvehaneleri de denetleyen ekipler, işletme sahiplerine iş yerlerinin taşıması gereken temizlik kuralları başta olmak üzere personel hijyeni ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

İşletmelerin tepeden tırnağa denetlendiğini dile getiren Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, amaçlarının vatandaşın en kaliteli ürünleri en temiz yerlerden alıp tüketmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin denetim çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

