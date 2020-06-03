Salihli zabıtasından normalleşme denetimi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yeniden açılan lokanta, kafe ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmete açılan kafe, kahvehane ve lokantalarda sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetimler yaptı. Kafe, lokanta ve restoranları denetleyen ekipler, temizlikten sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

Salihli Belediyesi tarafından normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmete açılan işletmelerin dezenfekte edildiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama ve hijyen çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte tekrar faaliyete başlayan esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Kayda, “Bu kapsamda öncelikli olarak yeni açılan iş yerlerimizin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra işletme sahiplerine, çalışanların ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak olası bir olumsuzluğunda önüne geçmiş oluyoruz. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına, hijyen ve temizliğe dikkat edelim ve alınan tüm kararlara uyarak tedbiri asla bırakmayalım” dedi.

