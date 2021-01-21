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Salihli’de 16 kilometrelik beton yol dualarla açıldı

21.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Salihli’de 20 mahallenin ulaşımını sağlayacak olan beton yol dualarla hizmete açıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen beton yol çalışmalarında Salihli’de 16 kilometrelik beton yol çalışması tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Salihli’de 20 mahallenin ulaşımını sağlayacak olan beton yol dualarla hizmete açıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen beton yol çalışmalarında Salihli’de 16 kilometrelik beton yol çalışması tamamlandı. Tamamlanan ve 20 mahallenin ulaşımını sağladığı beton yol Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

“Salihli’ye hayırlı olsun”
Kurban kesilip duaların yapıldığı törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Salihli’de tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Öztozlu “Alaşehir’den Salihli’ye doğru olan güzergahta 16 kilometrelik beton yol çalışmamızı tamamladık. Büyükşehir olarak 2021 yılında 1.000 kilometrelik yol hedefimiz var. Yol çalışmalarımızda aslan payını Salihli alacak. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yolumuz Salihli’ye hayırlı olsun” dedi.
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilk dönemde Salihli’ye büyük hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Kayda ise “20 mahallemize ulaşım hizmeti veren yaklaşık 20 kilometrelik yol, Büyükşehir Belediyemiz tarafından baştan aşağı yenilendi. Yeni yolu Salihli’mize kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Beton yol açılışına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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