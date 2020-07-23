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Salihli’de av köpekleri aşılandı

MANİSA HABERLERİ  | 23.07.2020 16:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği öncülüğünde, av köpekleri kuduza karşı aşılandı.Manisa’nın Salihli ilçesinde Avcılar Kulübü Derneği Kulüp Başkanı Yaşar Çetin, üyelerinin talebi üzerine Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne av köpeklerinin aşılanması konusunda talepte bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği öncülüğünde, av köpekleri kuduza karşı aşılandı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde Avcılar Kulübü Derneği Kulüp Başkanı Yaşar Çetin, üyelerinin talebi üzerine Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne av köpeklerinin aşılanması konusunda talepte bulundu. Talebin ardından dernek üyelerinin köpekleri av sezonu öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler Mehmet Türkçü ve Hilal Demir tarafından kuduz aşısı yapıldı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen aşı gününde 45 av köpeğinin aşılandığı belirtildi.
Avcıların köpeklerini her yıl düzenli olarak sezon öncesi kuduza karşı aşılattığını belirten Kulüp Başkanı Yaşar, yapılan tüm aşıların ise kayıt altına alındığını ve köpeklerin kimlik kartlarına işlendiğini söyledi. Yaşar, aşı gününden dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.
Avcılarda köpeklerinin kuduza karşı aşılanmasında öncü olan Kulüp Başkanı Yaşar Çetin’e teşekkür etti.

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