Salihli’de caddeler bayraklarla donatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa’nın Salihli ilçesinde caddeler bayraklarla donatıldı.

Salihli Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 100. yıl dönümü kutlamaları ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehir merkezini dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi kentin en işlek caddelerine dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Sevgi Yolu ile ilçe merkezindeki birçok caddede gerçekleşen çalışmalar, Salihlililerin de beğenisini kazandı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, TBMM’nin 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehir merkezini dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattıklarını ifade ederek TBMM’nin 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

