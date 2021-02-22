Salihli’de can dostlar unutulmuyor

Salihli Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlara yönelik besleme çalışmalarını her hafta olduğu gibi bu hafta da sürdürdü.

Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve beslenme imkanları kısıtlanan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yem odaklarına mama ve su bıraktı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; Kurşunlu, Alt ve Üst Fevzipaşa Caddesi, Gümüşçayı Rekreasyon Alanı, Karaağaç, Ali Baba ve Özgürlük Parklarında bulunan yem odaklarına su ve mama bıraktığı öğrenildi. Yem odaklarının çevresi de ekipler tarafından dezenfekte edildi.

