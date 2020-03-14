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Salihli’de ellerin değdiği her nokta temizleniyor

MANİSA HABERLERİ  | 14.03.2020 13:19 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediye ekiplerinin toplu yaşam alanlarında yaptığı dezenfekte çalışması yoğunluk kazandı.Türkiye’de de korona virüs vakasının görülmesinin ardından ilçe genelinde tedbirlerini artıran Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Spor Salonu, Kent Müzesi, İlçe Gençlik Merkezi, Belediye Kapalı Spor Salonu, Polis Karakolu ve Misafir Evi, Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu, Gıda Bankası, Sosyal Market Evi ve Çamaşırhanesi, Bizim Ev Sosyal Tesisleri, Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Gümüş Kafe, Adliye ve sosyal alanlar ile ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerini ilaçladı.İlçe genelinde koronavirüse karşı şehrin sağlık güvenliğini korumak amacıyla adeta temizlik seferberliği başlatan ve ellerin değdiği her noktayı dezenfekte eden Salihli Belediyesi, salgına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam edeceği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Belediye ekiplerinin toplu yaşam alanlarında yaptığı dezenfekte çalışması yoğunluk kazandı.
Türkiye’de de korona virüs vakasının görülmesinin ardından ilçe genelinde tedbirlerini artıran Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu Atatürk Spor Salonu, Kent Müzesi, İlçe Gençlik Merkezi, Belediye Kapalı Spor Salonu, Polis Karakolu ve Misafir Evi, Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu, Gıda Bankası, Sosyal Market Evi ve Çamaşırhanesi, Bizim Ev Sosyal Tesisleri, Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Gümüş Kafe, Adliye ve sosyal alanlar ile ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerini ilaçladı.
İlçe genelinde koronavirüse karşı şehrin sağlık güvenliğini korumak amacıyla adeta temizlik seferberliği başlatan ve ellerin değdiği her noktayı dezenfekte eden Salihli Belediyesi, salgına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam edeceği belirtildi.

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