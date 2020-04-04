Salihli’de gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi nedeniyle vatandaşların adreslerine gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıtmaya başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını ve bu zor günlerin el birliği ile aşılacağını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlere ulaştırdığını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Kayda, “ Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz gıda bankası ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerini ulaştırıyoruz. Bir süre zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden evlerinden çıkmamalarını istiyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

