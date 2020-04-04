YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli’de gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı

Salihli’de gıda bankası evlere hizmet götürmeye başladı

MANİSA HABERLERİ  | 04.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi nedeniyle vatandaşların adreslerine gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıtmaya başladı.Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını ve bu zor günlerin el birliği ile aşılacağını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlere ulaştırdığını söyledi.

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ve gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor.
Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek ekibi, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi nedeniyle vatandaşların adreslerine gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolilerini dağıtmaya başladı.
Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını ve bu zor günlerin el birliği ile aşılacağını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile gıda bankası hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlere ulaştırdığını söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Kayda, “ Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz gıda bankası ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah kısa sürede bu salgından kurtuluruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından gıda bankası hizmetinden faydalanan 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın evlerine gıda paketlerini ulaştırıyoruz. Bir süre zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden evlerinden çıkmamalarını istiyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:18
İkindi
16:53
Akşam
19:43
Yatsı
21:02

İlginizi Çekebilir

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

MHP’li eski başkan hayatını kaybetti

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Sarıgöl Pazaryeri ilçe stadyumunda kuruldu

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.