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Salihli’de İsmail Doğan Erdinç Stadı yenileniyor

MANİSA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan İsmail Doğan Erdinç Futbol Stadı, Salihli Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yenileniyor.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da baştan aşağıya yenilenen statta incelemelerde bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan İsmail Doğan Erdinç Futbol Stadı, Salihli Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yenileniyor.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da baştan aşağıya yenilenen statta incelemelerde bulundu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokolle İsmail Doğan Erdinç Semt Sahasının baştan aşağı yenileneceğini bununla ilgili çalışmaların başladığını belirten Başkan Kayda “Sentetik çim yüzeyli sahamız ve içindeki tesisler zaman içinde yıpranmış ve kötü bir hal almıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Burhan Bozgeyik ile görüşmelerimizin ardından ilçemiz Kurtuluş Mahallesinde bulunan İsmail Doğan Erdinç semt sahasının baştan aşağı yenilenmesi ile ilgili 1 milyon 500 bin liralık bir protokol imzaladık. Gerekli ihale sürecinin ardından çalışmalar başladı. Çalışmaların bitimiyle sahamızın sentetik çimi ve yürüyüş bantları, çevre telleri, yedek kulübeleri, soyunma odaları komple yenilenmiş olacak, tribünlere 750 kişilik koltuk yapılacak. Elektronik skor tabelası, anons sistemi ve gece çalışmaları için aydınlatmasıyla sahamız yepyeni, modern bir görünüm kazanacak ve amatör spor kulüplerimiz ile halkımızın spor yapması için hizmete sunulacak. Bu konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza halkımız adına teşekkür ediyorum, Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

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