Salihli’de jandarma aranan 7 kişiyi yakaladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 7 kişi yakalandı.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenliğin sağlanması adına etkin faaliyet yürüten Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Muhtelif yerlerde yapılan uygulamada 621 şahıs ve 347 araç sorgusu yapılırken, 22 araç sürücüsüne toplam 16 bin 600 lira ceza kesildi. Yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.B. tutuklanırken, L.G., T.T., E.Y., Y.B., M.C. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

