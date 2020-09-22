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Salihli’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri(KOM) sokak ile kaçak tütün ve sigara satışı yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

Salihli’de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve çok sayıda sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri(KOM) sokak ile kaçak tütün ve sigara satışı yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.P. ve O.Y.’ye ait işyeri ve araçlarında yapılan aramada 21 kilo 170 gram kıyılmış tütün ve bin 502 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak tütün ve sigaralara el konulurken, 2 şahsa 4733 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, il ve ilçelerde huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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