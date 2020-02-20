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Salihli’de kış konseri mest etti

MANİSA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı Kış Konseri, salonu dolduran izleyicilere müzik ziyafeti verdi.Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda Türk Sanat Musikisinin en seçkin parçalarını şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde seslendiren Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kış konserinde dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.Salihli Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı Kış Konseri iki bölümden oluşurken, koro ve koristler toplam 27 eser seslendirdi.

Salihli Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı Kış Konseri, salonu dolduran izleyicilere müzik ziyafeti verdi.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda Türk Sanat Musikisinin en seçkin parçalarını şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde seslendiren Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kış konserinde dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
Salihli Belediye Türk Sanat Müziği Korosu’nun hazırladığı Kış Konseri iki bölümden oluşurken, koro ve koristler toplam 27 eser seslendirdi. Kemanlarda Yusuf Özcan, Onur Soysal, Kanun Mehmet Dönmez, Ney ve Flütte Müge Dağ, Yalçın Kutkaya, Klarnet Tolga Akşit, Ritim Sazlar Serhat Külahçı, Levent Gümüş ve Mustafa Şeker’in saz ekibini oluşturduğu konsere Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, sanat müziği severler ve davetliler katıldı.
Konser sonunda koristlere çiçek takdim edilirken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihlili izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile şef Ersin Ömer Atagöz’e teşekkür etti.

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