YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Salihli’de korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 17:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Manisa’nın Salihli ilçesinde de aralıksız devam ediliyor.Tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazaryeri, iş yerleri, fırınlar, marketler ile açık alanlarda bulunan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetleyerek kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı denetimlere Manisa’nın Salihli ilçesinde de aralıksız devam ediliyor.
Tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada, polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazaryeri, iş yerleri, fırınlar, marketler ile açık alanlarda bulunan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetleyerek kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Covid-19 denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.
Salihli’de yapılan denetime, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rıfat Yavaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:21
Öğle
13:19
İkindi
17:04
Akşam
20:07
Yatsı
21:31

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Kent Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Okan Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.