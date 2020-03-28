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Salihli’de korona virüs tedbirleri ele alındı

MANİSA HABERLERİ  | 28.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili Manisa’nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar protokol üyeleri tarafından masaya yatırıldı.Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında hükümetin, valiliğin, kaymakamlığın, il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararların uygulandığı, gerekli kontrollerin yapıldığı görüldü.Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, “Vatandaşlarımızın korona virüsten korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi konusunda alınan kararları başarıyla uygulayan kurumlarımıza, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızla evden çıkamayan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik Vefa Sosyal Destek Grubu’nda hizmet veren belediyemize, emniyet müdürlüğümüze, jandarmamıza, Aile Politikalar İlçe Müdürlüğümüze, müftülüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Başkanı Zeki Kayda ise belediye ekiplerinin gece gündüz çalışarak temizlik, dezenfekte, kontrol çalışmalarını sürdürdüğünü, bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamasını, sosyal izolasyon ve kişisel temizlik kurallarına uymalarını istedi.Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu katıldı.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili Manisa’nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar protokol üyeleri tarafından masaya yatırıldı.
Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında hükümetin, valiliğin, kaymakamlığın, il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararların uygulandığı, gerekli kontrollerin yapıldığı görüldü.
Toplantıda konuşan Kaymakam Sağlam, “Vatandaşlarımızın korona virüsten korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi konusunda alınan kararları başarıyla uygulayan kurumlarımıza, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızla evden çıkamayan, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik Vefa Sosyal Destek Grubu’nda hizmet veren belediyemize, emniyet müdürlüğümüze, jandarmamıza, Aile Politikalar İlçe Müdürlüğümüze, müftülüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, Kızılay’ımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Zeki Kayda ise belediye ekiplerinin gece gündüz çalışarak temizlik, dezenfekte, kontrol çalışmalarını sürdürdüğünü, bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamasını, sosyal izolasyon ve kişisel temizlik kurallarına uymalarını istedi.
Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu katıldı.

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