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Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Şehir merkezinde bulunan kamusal alanlar, parklar, spor salonları, toplu ulaşım araçları ve dolmuş durakları, otogar ve tüm sosyal alanların dezenfekte işlemini tamamlayan Salihli Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını camiler ve okullarda sürdürdü.

Salihli Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Şehir merkezinde bulunan kamusal alanlar, parklar, spor salonları, toplu ulaşım araçları ve dolmuş durakları, otogar ve tüm sosyal alanların dezenfekte işlemini tamamlayan Salihli Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını camiler ve okullarda sürdürdü. Salihli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ise hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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