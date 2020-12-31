YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli’de meydan ve parklar ışıl ışıl

Salihli’de meydan ve parklar ışıl ışıl

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2020 12:59 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçe merkezinde bulunan park ve meydanları modern aydınlatmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla, Kızılelma Anıtı, Türk Ocakları Meydanı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı, Esin Kurmalı Parkı ile Karaman İş Merkezi önünde bulunan ağaçlar led ve meteor aydınlatmalarla süslenerek rengarenk ışıklarla donatıldı.Ekiplerin, parklar ve meydanlarda gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları sonrasında havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

Salihli Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçe merkezinde bulunan park ve meydanları modern aydınlatmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla, Kızılelma Anıtı, Türk Ocakları Meydanı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı, Esin Kurmalı Parkı ile Karaman İş Merkezi önünde bulunan ağaçlar led ve meteor aydınlatmalarla süslenerek rengarenk ışıklarla donatıldı.
Ekiplerin, parklar ve meydanlarda gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları sonrasında havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Dilşen Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.