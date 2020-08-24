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Salihli’de minikler tenis öğreniyor

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen tenis kortlarındaki eğitimler yeniden başladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen tenis kortlarındaki eğitimler yeniden başladı. Miniklerin katıldığı eğitimler uzman eğitmenler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.
Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, ilçede tenis sporunu daha üst seviyelere taşımak amacıyla kurslar açtıklarını söyledi. Açtıkları kursların 7 yaş üzeri herkesimden ilgi gördüğünü anlatan Atagöz, kursların Gümüşçayı kortlarında sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ettiğini belirtti. Salihli Belediyesi tarafından ışıklandırılan Gümüşçayı kortlarında gece maçlarının da yapıldığını vurgulayan Atagöz, dernek olarak önümüzdeki günlerde turnuva düzenleyeceklerini dile getirdi.
Tenis sporunun, 2 sporcu arasında karşılıklı oynanan bir spor olduğunu belirten Atagöz, en az risk taşıyan bir spor dalı olduğunu sözlerine ekledi.

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