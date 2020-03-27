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Salihli’de muhtarlara temizlik ve dezenfektan desteği

MANİSA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:20 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında, mahalle muhtarlarına temizlik ve dezenfekten malzemesi desteğinde bulundu.Tüm birimleriyle korona virüse karşı ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan Salihli Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra sorumluluk alanında bulunan mahallelerin cadde ve sokaklarında ilaçlama ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Salihli Belediyesi, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında, mahalle muhtarlarına temizlik ve dezenfekten malzemesi desteğinde bulundu.
Tüm birimleriyle korona virüse karşı ilçe genelinde temizlik seferberliği başlatan Salihli Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra sorumluluk alanında bulunan mahallelerin cadde ve sokaklarında ilaçlama ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Salihli Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yeni mahallelerde yaşayan vatandaşların da korona virüsten etkilenmemesi için mahalle muhtarlarına temizlik ve dezenfektan malzemesi dağıttı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın talimatlarıyla ilk günden itibaren hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa, şehir merkezindeki tüm cadde ve sokakların yanı sıra Sanayi Sitesi, Tüccarlar ve Marangozlar Siteleri ile ana arter, cadde, bulvar, kaldırım ve sokaklardaki hijyen çalışmalarına Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip, dezenfekte edildiğini söyledi. Paşa, çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini söyledi.

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