YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli’de nikah sayısı düştü

Salihli’de nikah sayısı düştü

11.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında bin 282 nikahın kıyıldığı Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2020 yılında ise bin 51 nikah kıyıldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Salihli’de yuva kurma hayalleri kuran çiftlerin planlarını ertelemek zorunda bıraktı.

2019 yılında bin 282 nikahın kıyıldığı Manisa’nın Salihli ilçesinde, 2020 yılında ise bin 51 nikah kıyıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, Salihli’de yuva kurma hayalleri kuran çiftlerin planlarını ertelemek zorunda bıraktı. Salihli’de salgın tedbirlerini uyan çiftler, nikahlarını 2021 yılının baharına bıraktı. Salihli Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’nün pandemi döneminde kıydığı nikah sayısı, bir önceki yıla göre düştü. 2019 yılında 35’i yabancı uyruklu toplam bin 282 nikahın kıyıldığı Salihli’de 2020 yılında ise 22’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 51 nikah kıyıldı. Nikahlar maske, mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak davetsiz ve 2 şahit ile gerçekleştirildi.
Çiftlerin nikahlarını Evlendirme Memurları Ebru Gülfidan ve Ulvi Özkartal kıyarken, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’da birçok çiftin nikahını kıyarak, evlilik kurumunu taçlandırdı. Başkan Kayda, nikahlarını kıydı çiftlere de fincan takımı hediye etti. 2020 yılında bu heyecanı yaşayan tüm çiftlere mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İnşallah 2021 yılı korona virüs salgınından ve maskelerden kurtulduğumuz bir yıl olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:15
Yatsı
19:37

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Gürsev Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ziyaret

Manisa Sanayispor’dan Yunusemre Belediyespor’a ziyaret

Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Kayda, personelin Gazeteciler Günü’nü kutladı

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti

Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti

Sıfır Atık Projesiyle Manisa kazanmaya devam ediyor

Sıfır Atık Projesiyle Manisa kazanmaya devam ediyor

Şehitlioğlu Mahallesi’nin çehresi MASKİ ile değişti

Şehitlioğlu Mahallesi’nin çehresi MASKİ ile değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.