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Salihli’de sokak hayvanlarına mama desteği

23.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Salihli Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve beslenme imkanları kısıtlanan can dostlara mama desteğini sürdürüyor.Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak can dostlara mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.Hafta sonu kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarının ekipler tarafından devam edileceği belirtildi.

Salihli Belediyesi, olumsuz hava koşullarından etkilenen ve beslenme imkanları kısıtlanan can dostlara mama desteğini sürdürüyor.
Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak can dostlara mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.
Hafta sonu kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarının ekipler tarafından devam edileceği belirtildi.

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