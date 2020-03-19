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Salihli’de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

MANİSA HABERLERİ  | 19.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Manisa’nın Salihli ilçesinde toplu taşıma araçları Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde dezenfekte edildi.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Salihli’de tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Manisa’nın Salihli ilçesinde toplu taşıma araçları Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde dezenfekte edildi.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı Salihli’de tedbir çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Salihli’de de yolcu taşımacılığı yapan ticari taksiler, servis minibüsleri ile toplu yolcu taşımacılığı yapan S.S. Salihli 24 Nolu Şehiriçi Taşıyıcılar Kooperatifi ve Salihli Mahalleleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi araçları dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları ise Salihli Şoförler ve Otomobilciler esnaf Odası’nın talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli Modern Pazaryeri’nde yapıldı.
Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse ilçedeki yolcu taşımacığı yapan tüm araçların dezenfekte edildiğini söyledi. Dağıstanlı, korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Dağıstanlı dezenfekte çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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