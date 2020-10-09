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Salihli’de üretici pazarı yeniden açıldı

MANİSA HABERLERİ  | 09.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye öncülüğünde geçen yıl açılan ancak yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan Üretici Pazarı, yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye öncülüğünde geçen yıl açılan ancak yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan Üretici Pazarı, yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Salihli Ticaret Sanayi Odası Girişimci Kadınlar öncülüğünde yeniden açılan ve her cuma günü Çarşamba Pazarında hizmet verecek olan Üretici Pazarını ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, pazarı gezerek tezgah açan kadın üreticilere hayırlı işler diledi.
Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile birlikte pazarı gezen Başkan Kayda, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet ederek alışveriş yaptı. Başkan Zeki Kayda, her hafta tezgah sayısı artan üretici pazarına aile bütçesine destek olmak isteyen tüm vatandaşları davet etti.
Salihli’ye kazandırılan modern pazaryerinin hafta boyunca yeni pazarlara ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Kayda, “Belediyemizin öncülüğünde geçen yıl hizmete açtığımız üretici pazarımız, pandemi sürecinde kapanmıştı. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimiz ve Salihli Ticaret Sanayi Odası Girişimci Kadınlarımız öncülüğünde yeniden açılan pazarımızda, hem üreticilerimiz kendi yetiştirdikleri taze ürünleri halkımıza ulaştırıyor hem de kadınlarımız evde yaptıkları tarhana, salça, reçel, börek ve sarma ile el emeği göz nuru vererek hazırladıkları ürünleri satarak aile bütçesine destek oluyorlar. Tüm hemşehrilerimizi, alışveriş yapmak ve kendi yetiştirdikleri ürünleri satmak için her cuma günü açılan üretici pazarımıza davet ediyorum.” dedi.

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