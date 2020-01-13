Salihli’de ’Yaşayan Şehir Salihli’ projesi Durasıllı Mahallesi ile devam etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde "Yaşayan Şehir Salihli" projesi kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından ilçeye bağlı Durasıllı Mahallesi’nde belirlenen alanlar temizlendi.

Salihli Belediyesi ile Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanarak Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından imzalanan protokolle başlatılan "Yaşayan Şehir Salihli" projesi, Kurşunlu Kaplıcalarından sonra Durasıllı Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile devam etti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz ile birlikte Durasıllı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu. Proje kapsamında, mahallede bulunan okullar, parklar ve kamusal alanlar denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından temizlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, "Yaşayan Şehir Salihli" projesi kapsamında özellikle ilçede bulunan ören yerlerinin temizlenmesi ve bakımlarının yapılmasının hedeflendiğini belirterek, “Projemizin 2020 yılının Haziran ayına kadar sürmesini hedefliyoruz. Bu çalışmalarımıza katkı veren Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, Denetimli Serbestlik Müdürü ile çalışan arkadaşlara ve yükümlülere teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediyesi’nin ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerine destek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı ‘Yaşayan Şehir Salihli’ projesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Balık ile birlikte Durasıllı Mahallemizde başlayan çalışmalarda incelemelerde bulunduk. ‘Yaşayan Şehir Salihli’ projesi ile birlikte, ilçemize bağlı mahallelerde, tarihi ve turistik bölgelerde, ören yerlerinde ve kamusal alanlarda çalışmaların yapılması, bu alanların daha temiz ve bakımlı olması ve yükümlülerin rehabilite edilerek topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Yapılacak çalışmalarda, ulaşım hizmetleri ve gerekli teçhizat belediyemiz tarafından sağlanmaktadır” dedi.

