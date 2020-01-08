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  4. Salihli’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Salihli’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Salihli Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin ve Salihli halkının yeni yılını kutlayan Başkan Kayda, ocak ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını diledi.
Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona, MHP’den İsa Yıldırım ve İsa Uysal, CHP’den Yavuz Özdem ve Tamer Aluş, AK Parti’den Fethi Söğüt oy birliği ile seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen su paraları ile birlikte tahsil edilecek olan 2020 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri bedeli talebi, oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili konuşan Başkan Kayda, “Camiler ile şehit aileleri ve gazilerden Evsel Katı Atık Hizmetleri bedeli alınmayacak. Manisa’nın 17 ilçesinde belirlenen en düşük ücret Salihli’de alınacak” dedi.
Belediyedeki boş ve dolu memur kadroları değişiklik cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretleri görüşülerek talep oy birliği ile kabul edildi. Salihli İmar Plan notlarının yeniden değerlendirilmesi, 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planına ait notlarının görüşülmesi talepleri ile Cumhuriyet Mahallesi 2254 ada 32 nolu parsel ile Taytan Mahallesi 187 ada 1 ve 9 nolu parsellerin imar plan değişikliği talepleri İmar Komisyonuna havale edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 adet hizmet aracı ve Zabıta Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet satın alınması talepleri de oy birliği ile kabul edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olan Almanya’nın Ingolstadt Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Bavyera Bahçecilik Fuarına Salihli Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve personel Hakan Yavuz’un katılması talebi görüşülerek kabul edildi.

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