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  4. Salihli’de ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi başladı

Salihli’de ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi başladı

MANİSA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük İcraat Programında yer alan, yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Manisa’nın Salihli ilçesinde de başladı.Programda Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve kurum müdürü Halil Tekin, kurs yerini ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük İcraat Programında yer alan, yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Manisa’nın Salihli ilçesinde de başladı.
Programda Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve kurum müdürü Halil Tekin, kurs yerini ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. Protokol üyeleri öğrencilere bone hediye ederek, başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve öğrencilerin beden eğitimi ve oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde Salihli’de hedeflenen sporcu sayısı ise bin 500 öğrenci olarak açıklandı. Proje, kapsamında beden eğitimi Ulaş Savaş Karakuş tarafından Salihli’de bulunan ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yüzme dersleri verilecek. Proje, birer aylık periyotlarda ve 6 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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