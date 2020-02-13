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Salihli’deki deve güreşi festivali 23 Şubat’ta yapılacak

MANİSA HABERLERİ  | 13.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Salihli Deve Güreşleri Festivali, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenecek olan 6.

Salihli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Salihli Deve Güreşleri Festivali, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda himayesinde düzenlenecek olan 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali hazırlıkları başladı. 23 Şubat Pazar Günü İzmir-Ankara karayolu ile Yılmaz Mahallesi yol ayrımında bulunan alanda saat 10.00’da başlayacak olan güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden 120 güreşçi devenin katılacağı ve etkinlikte giriş ücreti alınmayacağı bildirildi.
Yörük kültüründen gelen deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak Yörük kültürümüzü yaşatarak bu geleneği sürdürüyoruz. Festivalimizin bu yıl altıncısını gerçekleştireceğiz. Örf ve adetlerimizi yaşatmanın yanı sıra güreşler, ekonomik ve kültürel açıdan da önem taşıyor. Kültürümüzün bir parçası olan deve güreşi geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz. 23 Şubat Pazar günü gerçekleşecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.
Salihli’nin tüm mahalleleri ile çevre ilçelerde de deve güreşlerine yoğun ilgi olduğunu söyleyen Başkan Kayda, bölge halkının 23 Şubat Pazar günü hem farklı hem de keyifli bir gün geçireceğini sözlerine ekledi.

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