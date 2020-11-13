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Salihli’den çalınan motosiklet Kula’da bulundu

MANİSA HABERLERİ  | 13.11.2020 19:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde çalınan motosiklet, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Kula’da park edilmiş halde bulundu.Manisa’nın Salihli ilçesinde dün öğlen saatlerinde 09 AAY 223 plakalı lüks motosiklet için soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde çalınan motosiklet, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Kula’da park edilmiş halde bulundu.
Manisa’nın Salihli ilçesinde dün öğlen saatlerinde 09 AAY 223 plakalı lüks motosiklet için soruşturma başlatıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekibi ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de Salihli’den çalınan motosiklet için titiz bir çalışma yürüttü. Motosikletin Kula ilçe sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine genişletilen çalışmalarda, 09 AAY 223 plakalı motosiklet, plakası sökülmüş bir şekilde Seyitali Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisindeki 224 sokak üzerinde park halinde bulundu. Yapılan çalışmalarda motosikleti çalan şahıs da tespit edildi. İncelemelerin ardından motosiklet sahibi Salihli ilçesinden gelerek motosikletine tekrar kavuştu. Motosiklet sahibi, motosikleti çalan şüpheli şahıstan şikayetçi olmadı.

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