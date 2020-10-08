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Salihli’den Kızılay’a kan desteği

MANİSA HABERLERİ  | 08.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği ve Türk Kızılayı Manisa Şubesi öncülüğünde Manisa genelinde, ’Sana ihtiyacımız var Salihli’ temasıyla başlatılan kan bağ kampanyasına, Manisa’nın Salihli ilçesi 263 ünite kan ile destek verdi.’Sensiz olmaz Manisa’ sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyası Salihli’de Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan bağış çadırında gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği ve Türk Kızılayı Manisa Şubesi öncülüğünde Manisa genelinde, ’Sana ihtiyacımız var Salihli’ temasıyla başlatılan kan bağ kampanyasına, Manisa’nın Salihli ilçesi 263 ünite kan ile destek verdi.
’Sensiz olmaz Manisa’ sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyası Salihli’de Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan bağış çadırında gerçekleştirildi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin alındığı kan bağış kampanyasına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen’in kan bağışı yaparak destek olduğu kampanyaya polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra belediye personeli ve sivil toplum kuruluşları tam destek verdi. Gün boyu düzenlenen etkinlikle 263 ünite kan toplandı.
’Sana ihtiyacımız var Salihli’ temasıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında 263 ünite kan toplandığını belirten Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, "Sensiz olmaz Manisa’ etkinliğini hazırlayan Kızılay çalışanlarına, kan vererek etkinliğe destek olan kurum müdürlerine, personellere ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi düzenli olarak kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

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