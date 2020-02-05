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Salihlili 6 judocuya milli görev

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Duygu Dirgen, Şilan Bitgin, Tuğba Yılmaz ve Hilal Öztürk Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı kadrosuna davet edildi.5-29 Şubat tarihleri arasında Antalya’da milli takım kampına katılacak olan Salihli Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz yönetimindeki Belediyespor’un başarılı judocuları, 28 Şubat ile 04 Mart 2020 tarihleri arasında Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Antalya ilinde düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslar Arası Ortak Çalışma Kampı’nda ülkemizi ve Salihli’yi Ay-yıldızlı forma ile temsil edecek.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Kupası müsabakalarında milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek olan Belediyespor’lu judoculara başarılar diledi.

Salihlili 6 judocuya milli görev

Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcuları Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Duygu Dirgen, Şilan Bitgin, Tuğba Yılmaz ve Hilal Öztürk Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Hazırlık Kampı kadrosuna davet edildi.
5-29 Şubat tarihleri arasında Antalya’da milli takım kampına katılacak olan Salihli Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Akın Ayaz yönetimindeki Belediyespor’un başarılı judocuları, 28 Şubat ile 04 Mart 2020 tarihleri arasında Avrupa Judo Federasyonu (EJU) tarafından Antalya ilinde düzenlenecek olan Ümitler Avrupa Kupası ve Uluslar Arası Ortak Çalışma Kampı’nda ülkemizi ve Salihli’yi Ay-yıldızlı forma ile temsil edecek.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Kupası müsabakalarında milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek olan Belediyespor’lu judoculara başarılar diledi.

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