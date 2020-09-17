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Salihlili fotoğrafçı, 3 ödül birden kazandı

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, bu yıl 11’incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda 3 ödül birden kazandı.Tarımın insanla olan bağının gelişmesine katkıda bulunmak, doğa ve insan ilişkilerine estetik ve öznel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının ödül törenine Bakan Dr.Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle katılarak yarışmada dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödüllerini verdi.Yarışmaya katılan Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, 3 ödülle katıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, bu yıl 11’incisi düzenlenen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda 3 ödül birden kazandı.
Tarımın insanla olan bağının gelişmesine katkıda bulunmak, doğa ve insan ilişkilerine estetik ve öznel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının ödül törenine Bakan Dr.Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle katılarak yarışmada dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödüllerini verdi.
Yarışmaya katılan Salihli Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Dönmez, 3 ödülle katıldı. Dönmez, 1 jüri özel ödülü ve 2 sergileme ödülü kazandı. Dönmez, yarışmada 3 ödül birden kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Öte yandan 12’nci fotoğraf yarışmasının ana temasının “Çiftçi Varsa Hayat Var” olduğu öğrenilirken, Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ndaki sanal fotoğraf sergisinin ise online olarak www.tarimormaninsan.com adresinden ziyaret edilebileceği öğrenildi.

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