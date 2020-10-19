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Salihlili muhtarlar, muhtarlar gününde yeni yerinde

MANİSA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde görev yapan muhtarlar Salihli Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.Manisa’nın Salihli ilçesindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Salihli Belediyesi tarafından tahsis edilen Uğur Mumcu Parkı’ndaki yeni yerinde hizmete başladı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde görev yapan muhtarlar Salihli Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Manisa’nın Salihli ilçesindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Salihli Belediyesi tarafından tahsis edilen Uğur Mumcu Parkı’ndaki yeni yerinde hizmete başladı. Dernek binasının açılışında muhtarlara seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Değerli muhtarlarım, öncelikle gününüz kutlu olsun. Salihli Muhtarlar Derneğimize tahsis ettiğimiz yeni binanız da hayırlı olsun. Salihli’mize birlikte hizmet ediyoruz ve bizler yol arkadaşıyız. Belediye Başkanlığında geçen 6 yıllık görev süremde, 102 mahallemize tüm belediye hizmetlerini götürdük. Sizlerle birlikte vatandaşlarımızın daha refah ve daha huzurlu yaşamaları noktasında çalışıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını siz değerli muhtarlarımızın sayesinde belirliyoruz ve mahalle halkımızın taleplerini yerine getiriyoruz” dedi.
Kamu ve yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen muhtarların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kayda, “Hizmet noktasında muhtarlarımız, ayrımcılık yapmadan, farklı yönlere çekmeden bir ve beraber olarak hareket etmelidir. Ben kendi ekibim ve değerli muhtarlarımla birlikte 6 yıldan bu yana Salihli’mize hizmet ediyorum. Korona salgını nedeniyle sosyal mesafeli olarak bir araya geldik. Tüm vatandaşlarımdan maske, sosyal mesafe ve temizliğe uymalarını istiyorum. Yeniden sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, sizlere sağlıkla ve huzurla dolu uzun yıllar diliyorum” diye konuştu.
Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler’de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.
Açılışa, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Başkan Danışmanı Nuri Kaya, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler ile muhtarlar katıldı.

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