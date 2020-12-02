YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Salihli’nin sultanları erteleme maçını kaybetti

Salihli’nin sultanları erteleme maçını kaybetti

MANİSA HABERLERİ  | 02.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği erteleme maçında Denizli Merkez Efendi Belediyespor’a 3-1 yenildi.Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği erteleme maçında Denizli Merkez Efendi Belediyespor’a 3-1 yenildi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, seyircisiz oynanan gruptaki erteleme maçında evinde Denizli Merkez Efendi Belediyespor ile karşılaştı.
Atatürk Spor Salonunda oynanan erteleme maçının ilk setini kazanan Salihli’nin Sultanları, diğer setler de üstünlüğünü koruyamadı ve Denizli Merkez Efendi Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 14 puanda kalırken, Denizli Merkez Efendi Belediyespor ise puanını 13’e yükseltti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Babacan Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.