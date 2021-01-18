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Salihli’nin sultanları İzmir’den eliboş döndü

18.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta İzmir ekibi TFL Altekma’ya 3-0 yenildi.Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı maçta İzmir ekibi TFL Altekma’ya 3-0 yenildi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, deplasmanda TFL Altekma ile karşılaştı.
Balçova Spor Salonunda oynanan maçta Salihli’nin Sultanları, birinci ve ikinci seti aynı skorla 25-23 kaybetti. Son seti de 25-12 ev sahibi takım kazanınca Yeşil-beyazlılar salondan mağlubiyetle ayrılarak maçı 3-0 kaybeden taraf oldu.
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu yenilgiyle 26 puanda kalırken TFL Altekma grupta 28 puana yükseldi.

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