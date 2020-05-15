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Salihli’nin tüm ana caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, ilçenin tüm ana caddelerinde vatandaşların maskesiz gezmesi yasaklandı.

Salihli’nin tüm ana caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, ilçenin tüm ana caddelerinde vatandaşların maskesiz gezmesi yasaklandı. Benzer karar dün de Manisa merkezde alınarak uygulamaya konmuştu.
Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar aldı.
Konuya ilişkin Salihli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilçemiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi kapsamında ek tedbirlerin alınması gerekmiştir. Virüsün yayılmasının engellenmesi açısından vatandaşın yoğun olarak kullandığı, İlçemiz Atatürk Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Avar Caddesi, Kurudere Caddesi, Belediye Caddesi, Turan Caddesi, İrfan Sokak, Menderes Caddesi, Şüheda Caddesi, Site Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Atilla Caddesi, Orhaniye Caddesi, Acısu Caddesi, Mühendis Caddesi, Fevzi Paşa Caddesine (Altı-Üstü) vatandaşlarımızın maskesiz gezmesi yasaklanmıştır. Yukarıda alınan kararın Kolluk kuvveti marifeti ile denetlenerek yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.” denildi.

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